Дамаск, 8 октября. Президент Сирии Башар Асад потребовал привлечь к ответственности псевдогуманитарную организацию «Белые каски» и ее создателей, передает РИА Новости.

Асад обратил внимание, что «Белые каски» — всего лишь орудие, инструмент, созданный Великобританией и поддержанный США, Францией и другими странами Запада. Турция, по словам президента, напрямую использовала эту организацию.

«Все эти режимы — настоящие родители «Белых касок», так что к ответственности должны быть привлечены, прежде всего, они, до самих «Белых касок», — сказал Асад.

Президент Сирии напомнил, что «Белые каски» изначально были крылом террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Асад потребовал судить организацию, а также сосредоточиться на странах Запада — ее истинных руководителях.

Организация «Белые каски» неоднократно подвергалась критике со стороны сирийских и российских властей. Например, «белокасочники» сняли постановочный сюжет о химатаке, которая якобы произошла в сирийской Думе, что стало поводом для нанесения ракетного удара США, Франции и Великобритании по позициям правительственных сил.

Известно, что организация занимается продвижением политических интересов западных стран, активно сотрудничает с террористическими организациями.

1 Организация запрещена на территории РФ.