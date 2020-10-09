Алексей Мухин: США пытаются создать вокруг России кольцо нестабильности

Близ границ России продолжает нагнетаться обстановка. Белоруссия, Нагорный Карабах с вовлечением Азербайджана и Армении, теперь еще и Киргизия. Отчасти это связано с тем, что менее, чем за месяц, оставшийся до выборов американского президента, в США обостряется политическая борьба. Нельзя игнорировать активизацию американских посольств в тех странах, где происходит такая политическая турбулентность.

Исключением, правда, является Белоруссия, в которой посольства именно европейских стран, Литвы и Польши, способствовали дестабилизации ситуации. Так что, с одной стороны, мы видим попытку создания вокруг России некоего кольца нестабильности, с другой — это необходимо нашим американским партнерам для того, чтобы отвлечь избирателей от пожара, бушующего в США. Я имею ввиду события вокруг избирательной кампании в этой стране. По сути, это такой дешевый и сердитый способ для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности — поджечь сарай соседа для того, чтобы не так жалко выглядел пожар в твоем собственном доме.

Я не думаю, что инициаторами всех этих событий являются только представители Демократической партии США. Русофобия поражает всех без разбора, и это не зависит от политических, а особенно — партийных предпочтений. Есть консолидированные русофобы в странах Европы, например, их очень много в той же Великобритании, имеются они в больших количествах, конечно, и в США. Так что нельзя говорить, что демократическая партия США является антироссийской, а республиканская – пророссийской. Русофобия поражает мозг человека вне зависимости от его партийной принадлежности.

Да, в Белоруссии уже не первый день и даже далеко не первую неделю продолжаются волнения, и тем не менее, можно сказать, что на данном этапе Александр Лукашенко, безусловно, победил! В результате своих собственных ошибок он получил деформированную легитимность и ослабленную политическую систему. Ну что ж, суверенные действия – значит, такие вот суверенная действия. Результат, как говорится, налицо. Но мы видим, что, удержав власть, Лукашенко победил, и блицкриг в Белоруссии не удался.

Что касается сегодняшней ситуации в Нагорном Карабахе, то для России она видится мне достаточно сложной, потому что обе воюющие стороны являются нашими партнерами. Но Нагорный Карабах — это, так сказать, турецкая история. По-видимому, президент Турции Реджеп Эрдоган решил, раз европейские страны отвлеклись на Белоруссию, а США занимаются президентской кампанией и фактически гражданской войной, то можно попытаться реализовать проект Великий Туран, по сути, распространив влияние Турции на Азербайджан, Центральную Азию — поближе к Китаю и даже Японии с тем, чтобы получить выход к Тихому океану.

Ну что ж, Эрдоган в западной политике сегодня воспринимается как некий enfant terrible, так что Карабах — это скорее его проблема, чем проблема России. И тем не менее, некоторые особенности этого конфликта могут быть интерпретированы против нашей страны. Впрочем, что-то подсказывает мне, что будет ровно наоборот — и Россия из этого конфликта выйдет еще более влиятельной и на Кавказе, и в Закавказье.

Если говорить о нестабильной обстановке в Киргизии, то подобная нестабильность расцветает там каждые два-три года, почти как мак на склонах тамошних гор. Мы, собственно, уже привыкли к этому. Но ведь чем интенсивнее будет там конфликт, тем быстрее он закончится. Когда разгромят все, что можно разгромить, эти дикие ребята просто соберутся и уйдут.

По сути, сейчас на карте есть две точки, которые должны находиться на особом контроле у России. Во-первых, Приднестровье и Молдавия, а во-вторых, конечно, Центральная Азия. Так что, например, в том же Казахстане тоже можно ожидать некую политическую турбулентность, и такая обстановка в тех регионах может сохраниться до момента обретения президента США.

Что касается России, то нам и дальше нужно продолжать делать то, что мы и делаем. Да, сейчас с разных сторон в адрес нашей страны раздаются обвинения «в пассивности и в инертной политике», однако это далеко не так. Просто у России есть определенный арсенал действий и инструментов, который был выработан в ходе столетий, и сейчас мы продолжаем пользоваться именно им.

А «потряхивает» те страны, которые являются молодыми, неопытными и абсолютно не понимающими, что сегодня происходит в мире. А ведь ситуация в Грузии в 2008-м и ситуация на Украине в 2014-м должны были научить наших «партнеров» тому, что эксперименты по разрушению классической системы в той или иной стране заканчивается очень плохо.