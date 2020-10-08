Совбез Киргизии объявил о закрытии границ страны в целях безопасности

Бишкек, 8 октября. Совет безопасности Киргизии принял решение закрыть границы государства в целях безопасности. Об этом сообщил замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, пишет Nation News.

Также местные пограничники получили приказ не выпускать из страны высокопоставленных чиновников.

Ранее стало известно, что парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова на фоне протестов оппозиции.

Массовые протестные акции начались в Бишкеке 5 октября. В них участвовали сторонники проигравших политических объединений, не признавшие итоги парламентских выборов, напоминает телеканал «360». Они требовали признать голосование недействительным и провести повторное и в результате добились своего: итоги выборов 4 октября отменили, сообщили в Центризбиркоме.