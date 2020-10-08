Эксперт оценил армянскую «ловушку» для армии Азербайджана в Карабахе

Два братских народа — азербайджанский и армянский — должны прекратить кровопролитие, которое на руку лишь турецкой военщине. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Ловушка для Азербайджана

Азербайджанские военные попали в «ловушку» в Нагорном Карабахе. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в интервью РБК.

По его словам, военачальники Армении и Нагорного Карабаха сымитировали отступление на юге НКР. Благодаря этому им удалось заманить военный корпус Азербайджана в коридор.

«Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции», — подчеркнул Пашинян.

Героизм карабахских ополченцев

Как отметил Владимир Соловейчик, предыдущая политика правительства Пашиняна носила «многовекторный характер». В своем стремлении переориентироваться на западные страны Никол Пашинян поставил Армению на грань национальной катастрофы, на порог военной неудачи в ходе боестолкновений в Нагорном Карабахе.

«Негласно поощряя публичные атаки на союз Армении с Россией со стороны Европейской партии [Армении], пытаясь выгнать из Гюмри российскую военную базу, преследуя пророссийских политиков, правительство Пашиняна, возможно, и не желая того, готовило нынешние проблемы в Нагорном Карабахе. Этой близорукой политикой сполна воспользовался вдохновитель новой войны, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Лишь героизм карабахских ополченцев и мужество армянских военных позволяют Пашиняну сейчас говорить о возможном переломе в ходе боевых действий и якобы заранее подготовленной ловушке для азербайджанского корпуса», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт напомнил, что дружба между народами России и Армении насчитывает несколько веков, началось она со времен армянского полководца и борца за свободу и независимость Мхитара Спарапета. Еще в XVIII веке русская армия помогала братскому народу в отражении турецкой агрессии. При этом эта дружба никогда не была в ущерб столь же дружественным отношениям с другими братскими народами Кавказа, в том числе азербайджанским и грузинским.

«Президент Армении Армен Саркисян прав, когда отмечает, что армяно-российские отношения — не сугубо политические, это не интересы определенного правительства в Армении или России. Это так и есть», — добавил Владимир Соловейчик.

Необходимо сесть за стол переговоров

Что касается позиции РФ, то, по мнению эксперта, правы в своих оценках и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и президент Армении Армен Саркисян: российская дипломатия отвечает всем требованиям, в первую очередь требованиям сохранения человеческих жизней.

«Два братских народа — азербайджанский и армянский — должны прекратить кровопролитие, которое на руку лишь турецкой военщине. Надо как можно скорее сесть за стол переговоров и там решать проблемы территорий и будущего Нагорного Карабаха. Важно вспомнить исторический опыт советских времен, когда все возникающие проблемы в отношениях между Армянской ССР и Азербайджанской ССР решались посредством консультаций их руководителей друг с другом. Вплоть до 1988 года все решалось мирно и в рабочей атмосфере. Понятно, что сейчас иная ситуация — обе республики давно суверенны и самостоятельны, — но опыт мирного диалога актуален и важен и поныне», — заключил Владимир Соловейчик.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий.

Президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию насилия и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.