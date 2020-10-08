Хинштейн рассказал о DDoS-атаке на сайт «Диктанта Победы»

Москва, 8 октября. DDoS-атака на сайт «Диктанта Победы», посвященного Великой Отечественной войне, является продолжением деструктивных действий, с которыми столкнулся ранее сайт акции онлайн-шествия «Бессмертного полка». Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, сообщает корреспондент ФАН.

«Непосредственно в день проведения диктанта мы столкнулись с DDoS- атаками, когда сайт, где была возможность пройти испытание онлайн, на какое-то время был выведен из строя из-за хакерских атак. Мы считаем, что это продолжение деструктивных действий, с которыми столкнулся, в части, сайт акции «Бессмертный полк онлайн», — сказал он на пресс-конференции «Диктант Победы» – 2020: итоги патриотической акции».

Тогда организаторы зафиксировали несколько сотен попыток загрузить фотографии нацистов под видом ветеранов Великой Отечественной.

Парламентарий также рассказал, что в прошлом году участники ставили перед собой задачу сделать акцию максимально масштабной и провести ее на самом высоком уровне.

«В этом году участие в диктанте приняли все регионы России. И в этот раз впервые акцию поддержали силовые ведомства, — сказал он. — Диктант был также поддержан зарубежными участниками. В 76 иностранных государствах на 151 площадке проходил «Диктант Победы».

Отметим, «Диктант Победы» — это международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Акция впервые была проведена в 2019 году.