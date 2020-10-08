NI назвал необычный способ уничтожения Вашингтона с российской подлодки

Вашингтон, 8 октября. Россия может уничтожить базирующиеся в Вашингтоне власти США весьма необычным способом, подойдя к американским берегам со стороны Арктики. Об этом пишет американский журнал The National Interest, публикацию которого перевела «ПолитРоссия».

В начале сентября ВМФ США завершил учения «Черная вдова — 2020», которые проходили в Северной Атлантике. В ходе учений особое внимание уделялось главным конкурентам Вашингтона. И хотя прямо этих конкурентов не называли, NI считает очевидным, что речь идет о России.

Международный институт стратегических исследований США не так давно представил доклад о состоянии Вооруженных сил РФ. Один из главных разделов касался ВМФ России, причем акцент исследователи сделали на подводном флоте. В частности, американские эксперты уделили внимание российской крылатой ракете 3М14 «Калибр», которую уже испытали в ходе учений «Кавказ».

Некоторые версии «Калибра» обладают дальностью полета 4,5 тысячи километров. Это означает, что почти все США окажутся в пределах досягаемости российской подлодки с «Калибром», если она расположится у восточного побережья Северной Америки.

То же самое касается и субмарин в Арктике. При запуске ракеты из моря Бофорта, разделяющего Аляску и Канаду, под угрозой окажутся все западное побережье, а также центральная часть и Средний Запад США. Кроме того, как пишет NI, под удар могут попасть плотины, атомные электростанции, электрические сети и даже резиденция американской власти в столице Соединенных Штатов.