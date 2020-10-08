Асад объяснил, что Запад сеет хаос по всему миру из-за страха перед Россией

Дамаск, 8 октября. Запад создает хаос по всему миру, потому что боится подъема России и Китая, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости.

«Они думают, что подъем России, Китая и других сил в мире представляет для них экзистенциальную угрозу, и единственный способ противостоять ей — это создавать хаос по всему миру», — подчеркнул он.

Напомним, война в Сирии продолжается с 2011 года. В 2016 году Асад уже указывал на то, что США создают хаос в Сирии. Именно на это, по его словам, было направлено решение Вашингтона отменить эмбарго на поставки оружия так называемой умеренной оппозиции.

Сейчас, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа о сокращении военного присутствия в Сирии, военнослужащие США продолжают находиться на территории республики. Они охраняют нефтяные месторождения, доходы от которых поступают союзным США «Демократическим силам Сирии». При этом Белый дом объясняет сотрудничество с SDF якобы необходимостью борьбы с террористами запрещенного в России «Исламского государства»1.

Факт того, что США вместе с курдами незаконно добывают и экспортируют природные ресурсы Сирии подтверждает, в частности, соглашение американской нефтяной компании Delta Crescent Energy с представителями SDF. Кроме того, доказательства этого неоднократно публиковало Минобороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.