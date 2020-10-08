Москва, 8 октября. Участник группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов высказался о своем «внебрачном ребенке», об этом сообщает «Телепрограмма».

Певец опроверг слухи о своем «внебрачном ребенке». Как отметил музыкант, все это происходит ради наживы.

«Это все слухи, которые распространила одна «шибанутая» девочка. Причем я даже сдавал тест ДНК, но она продолжает настаивать, что я ее отец», — объясняет артист.

По словам певца, не поверив в результат теста ДНК, надоедливая особа продолжила придумывать различные истории о его личной жизни и комментировать поступки. В результате семья артиста подала на девушку в суд.

«Всему виной жажда наживы постороннего человека, которого я не видел вот уже 20 лет. И это никак не связано с нашим разводом с Машей, она навсегда останется для меня родным человеком», — заявил Андрей Григорьев-Апполонов.

Случай с внебрачными детьми в жизни солиста «Иванушек» не первый. Не так давно некая Олеся Сазыкина во всеуслышание заявила о внебрачном сыне от певца. Девушка рассказывала в СМИ, когда именно и при каких обстоятельствах между ней и артистом произошел интим. Девушку очень расстраивал тот факт, что певец никак не участвует в воспитании якобы их общего ребенка.

Ранее Андрей Григорьев-Аполлонов развлекся на вечеринке с двумя бывшими женами. Солист «Иванушек» гордится хорошими отношениями с экс-супругами после развода.