В США предрекли миру новую пандемию гораздо опаснее коронавируса

Вашингтон, 8 октября. Американские эксперты предсказали, что на человечество надвигается новая, еще более опасная пандемия, чем COVID-19. Материал опубликовало издание Science Alert.

Ее причиной стала супербактерия, которую породил бесконтрольный прием антибиотиков, и теперь от нее невозможно спастись препаратами. Специалисты из США утверждают, что заражение уже началось, и можно говорить о смертности населения.

Ученые подчеркивают, что новая пандемия развивается на фоне коронавируса, из-за чего «кризис супербактерии только накаляется».

«Это уже пандемия, это уже глобальный кризис, и из-за COVID-19 ситуация ухудшается», — уверены эксперты.

Авторы материала заявляют, что «неизлечимые бактериальные инфекции убивают людей», и подкрепляют свои опасения цифрами — ежегодно в США этим особо устойчивым типом бактерии заражается около трех миллионов человек. Из них около 35 тысяч случаев имеют летальный исход, причем несмотря на вовремя оказанную помощь и на своевременный прием препаратов.

Если же рассмотреть мировую статистику, то можно увидеть еще более серьезные цифры. Каждый год 700 тысяч людей погибает по вине супербактерий, которые не поддаются лечению.

Обозреватели Science Alert ранее подготовили материал, также связанный с мировой пандемией. Издание опубликовало список стран, в которых можно пережить апокалипсис, вызванный какой-либо эпидемией. В перечень вошли 20 стран, самыми надежными из которых были признаны Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Менее же безопасными из возможных убежищ названы Япония, Барбадос, Куба, Фиджи, Ямайка.