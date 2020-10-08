Число пострадавших при взрывах на военном складе под Рязанью возросло до 13

Рязань, 8 октября. Число пострадавших при взрывах на складе хранения боеприпасов в Рязанской области возросло до 13 человек, говорится в сообщении регионального правительства в Telegram-канале.

«Пострадавшие: 13 человек: десять человек в Скопинском ММЦ (один человек находится в реанимации) и три человека в Ряжском ММЦ (состояние средней степени тяжести)», — говорится в сообщении.

В пунктах временного размещения, согласно данным региональных властей, находятся 82 человека, из них 58 в Скопинском районе и 24 человека в Ряжском районе.

Накануне на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино загорелась трава. Огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы, указал НСН. Позднее губернатор Рязанской области Николай Любимов ввел режим ЧС.