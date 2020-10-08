Асад прокомментировал информацию о покушениях на него

Дамаск, 8 октября. Президент Сирии Башар Асад рассказал в интервью РИА Новости, что не знает о подготовке покушений на него, но не удивился, что такие планы существуют, в том числе у его коллеги из США Дональда Трампа.

Ранее американский лидер признался, что планировал устранить Асада, но его отговорили.

«Мне неизвестно о каких-то конкретных случаях. Но, как я сказал, это само собой разумеющееся, что такие попытки или даже, если быть более точным, планы есть. Вопрос только в том: такие планы по-прежнему актуальны или, скажем, поставлены на паузу? Никто не знает», — прокомментировал глава государства.

МИД Сирии после откровения Трампа заявил, что оно подтверждает преступную деятельность США, которые «прибегают к тем же методам, что и террористические организации». То есть используют убийства, ликвидации вне каких-либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя уверен, что такое намерение главы Белого дома свидетельствует о стремлении США сменить действующую власть в Сирии.

Сенатор Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей выразил мнение, что планы Трампа связаны с потерей влияния Штатов в САР.