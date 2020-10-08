Экс-сенатор Владимир Долгих умер в Москве

Москва, 8 октября. Глава Совета ветеранов Москвы, экс-депутат Госдумы и бывший сенатор Владимир Долгих скончался в возрасте 95 лет, сообщили в организации. Как стало известно ФАН, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Как рассказали в Совете ветеранов Москвы, о смерти Владимира Ивановича Долгих стало известно несколько часов назад. В организации уточнили, что бывший сенатор не мог умереть от COVID-19.

«Причиной смерти стала внезапная остановка сердца», — сообщил ФАН источник, близкий к семье Владимира Долгих.

Владимир Долгих родился 5 декабря 1924 года в селе Иланское, Енисейская губерния. Долгих — участник Великой Отечественной войны. После окончания школы в 1941 году он добровольцем пошел в Красную Армию, хотя и был на год моложе призывного возраста.

Осенью 1942 года на фронте он вступил в ВКП(б) и состоял в партии вплоть до прекращения ее существования в 1991 году.

Он — кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1982—1988). Также Долгих был депутатом Верховного Совета СССР и РСФСР. В 2011 году он стал депутатом Госдумы VI созыва, а затем перешел работать в Совет Федерации (2013-2018).

У Долгих есть много наград, в том числе шесть орденов Ленина, два ордена Отечественной войны 1-й степени, ордена Дружбы (2005), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009) и другие.