Минобороны Карабаха сообщило о новых боях на линии соприкосновения

Степанакерт, 8 октября. Бои возобновились на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе утром 8 октября. Об этом сообщили в Минобороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

«Ночью обстановка была стабильно напряженной. Оперативно-тактическая обстановка не претерпела существенных изменений», — рассказали в ведомстве.

Армия обороны НКР уточнила, что бои возобновились на северном и южном направлениях, пишет «Взгляд». Отмечается, что военные Нагорного Карабаха контролируют ситуацию и продолжают подавлять активность противника. Также в Минобороны НКР рассказали, что ночью в регионе продолжались перестрелки и ракетно-артиллерийские удары, передает «Вечерняя Москва».

Напомним, конфликт, связанный с самоопределением НКР, продолжается с конца 1980-х годов. 27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз обострилась, когда Азербайджан обстрелял населенные пункты НКР. Ранее глава Правительства Армении Никол Пашинян назвал условие признания независимость Нагорно-Карабахской Республики.