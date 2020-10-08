Минобороны готово ликвидировать последствия ЧС в Рязанской области

Москва, 8 октября. Минобороны России готово приступить к ликвидации последствий ЧС в Рязанской области силами созданной группировки войск, сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Как стало известно ФАН, за ночь военные восстановили движение автомобильного транспорта на федеральной трассе «Каспий».

«Население, проживающее в поселках, находящихся рядом с арсеналом, расселено, — рассказал Булгаков. — Всего в настоящее время в пунктах временного пребывания находится чуть более 100 человек, которые в полном объеме обеспечены питанием».

Ночью специалисты Минобороны России провели наземную разведку территории арсенала, чтобы продумать действия по ликвидации последствий ЧС. К утру интенсивность детонации штабелей с боеприпасами на территории арсенала значительно уменьшилась, отметил Булгаков.

Добавим, пожар на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области ликвидируют силами свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

На месте ЧС находятся сводные отряды разминирования: около 120 специалистов инженерных подразделений ЗВО и 32 единиц военной и специальной техники. Среди них многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-14», обстановку мониторят с воздуха 17 беспилотников.