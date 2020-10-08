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Врач назвала самых опасных больных с коронавирусом

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Врач назвала самых опасных больных с коронавирусом

Москва, 8 августа. Пациенты с коронавирусом, которые легко переносят инфекцию, представляют наибольшую опасность, поскольку они дольше могут оставаться переносчиками COVID-19. Об этом рассказала главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина в беседе с Ura.ru.

По ее словам, те, кто легко переносят коронавирус, опаснее людей с тяжелым течением заболевания, поскольку они могут дольше оставаться переносчиками. Врач отметила, что такая тенденция наблюдается во всех возрастных группах, в том числе у детей.

Калугина указала, что сейчас в стационаре одной из детских больниц Екатеринбурга лежат до 70% детей без каких-либо внешних проявлений болезни, однако их нельзя выписать, поскольку они могут заразить окружающих.

«Родители его [ребенка] не могут забрать, а мы не можем его санировать, поскольку иммунная система не справляется с вирусом», — пояснила специалист.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира, напомнил «ФедералПресс». На сегодняшний день в мире число заболевших новым типом коронавируса превысило 36 миллионов. При этом более 25 миллионов человек смогли победить опасную болезнь, которая унесла жизни миллиона человек, указал НСН.

Врач назвала самых опасных больных с коронавирусом

Источник: Ura.ru
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