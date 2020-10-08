Врач назвала самых опасных больных с коронавирусом

Москва, 8 августа. Пациенты с коронавирусом, которые легко переносят инфекцию, представляют наибольшую опасность, поскольку они дольше могут оставаться переносчиками COVID-19. Об этом рассказала главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина в беседе с Ura.ru.

По ее словам, те, кто легко переносят коронавирус, опаснее людей с тяжелым течением заболевания, поскольку они могут дольше оставаться переносчиками. Врач отметила, что такая тенденция наблюдается во всех возрастных группах, в том числе у детей.

Калугина указала, что сейчас в стационаре одной из детских больниц Екатеринбурга лежат до 70% детей без каких-либо внешних проявлений болезни, однако их нельзя выписать, поскольку они могут заразить окружающих.

«Родители его [ребенка] не могут забрать, а мы не можем его санировать, поскольку иммунная система не справляется с вирусом», — пояснила специалист.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира, напомнил «ФедералПресс». На сегодняшний день в мире число заболевших новым типом коронавируса превысило 36 миллионов. При этом более 25 миллионов человек смогли победить опасную болезнь, которая унесла жизни миллиона человек, указал НСН.