Экс-чиновница Минобороны Васильева стала академиком

Москва, 8 октября. Экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ, фигурантке скандального дела «Оборонсервиса» Евгении Васильевой было присвоено звание почетного академика Российской академии художеств. Об этом событии она написала в своем Instagram-блоге.

«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», — сообщила она о торжественном событии.

Напомним, что уголовное дело «Оборонсервиса» было возбуждено в 2012 году. Правоохранительные органы раскрыли масштабную схему хищений в Министерстве обороны РФ. Оказалось, что объекты, принадлежащие ведомству, продавались подпольно через частные фирмы. С помощью такой схемы из оборонного ведомства чиновниками было выведено около трех миллиардов рублей. После огласки дела вместе с главой ведомства Анатолием Сердюковым отправили в отставку многих чиновников, в том числе и главу департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгению Васильеву.