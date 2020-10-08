Вирусологи спрогнозировали сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

Москва, 8 октября. Заболеваемость COVID-19 в России спадет, согласно оптимистичному прогнозу, минимум через три недели. По другому сценарию, рост показателей может затянуться на пару месяцев, тогда переломный момент наступит перед Новым годом, заявили вирусологи в интервью «Известиям».

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского, вирусолог Александр Лукашев отметил, что скорость роста заболеваемости коронавирусом сейчас не сильно выше, чем была весной этого года.

По его словам, пока спрогнозировать пик невозможно. Однако перелом в ситуации с пандемией случится, по его мнению, до Нового года.

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков придерживается более оптимистичного сценария, согласно которому заболеваемость будет расти лишь следующие три недели.

«Примерно через три недели все должно стабилизироваться и пойти на уменьшение. Но процесс уменьшения будет долгим и продлится до конца января», — объяснил специалист.

Тимаков не исключил, что рост заболеваемости может возобновиться. Причинами, по его словам, станут активные контакты людей после каникул и дистанционной работы, а также пренебрежение правилами безопасности.

Как передает «ФедералПресс», с начала пандемии во всем мире зафиксировали более 36 миллионов случаев COVID-19. Выздоровели к настоящему моменту около 27 миллионов человек.

При этом в ряде стран фиксируют антирекорды новых случаев COVID-19. В Германии, например, коронавирус недавно обнаружили за сутки у более чем четырех тысяч человек. Это максимальный показатель с начала апреля, пишет НСН.

Ранее российских ученых, разработавших первую в мире вакцину против коронавируса, предложили выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году.