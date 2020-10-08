Пророссийский Медведчук обгоняет Зеленского на Украине

На днях в Киеве был опубликован свежий соцопрос, проведенный компанией «Социальный мониторинг». Он показал весьма обнадеживающую тенденцию – стремительный рост популярности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидеры которой выступают за восстановление экономических связей с РФ. И это четкий сигнал режиму Владимира Зеленского и правящей «Слуге народа», передает корреспондент ФАН из Киева.

По данным «Социального мониторинга», разрыв в электоральных симпатиях на выборах в парламент между ОПЗЖ и «Слугой народа» сократился до 4%. То есть рейтинг партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» почти сравнялся с рейтингом «партии власти».

Согласно опросу, за ОПЗЖ проголосовали бы 22% избирателей, если бы выборы в Верховную раду состоялись в начале октября. При этом «Слугу народа» готовы поддержать 25,9% опрошенных. Всего в парламент, по данным социологов, прошли бы четыре партии. Пятипроцентный барьер преодолевают также «Европейская солидарность» Петра Порошенко (14,2%) и «Батькивщина» (9,5%) Юлии Тимошенко.

Как отмечают социологи, результат последних двух партий в независимых опросах не меняется уже несколько месяцев. Дело в том, что и у Порошенко, и у Тимошенко есть свой «ядерный» электорат, который готов проголосовать за них при любых раскладах. В то же время обе политические силы — и «ЕС», и «Батькивщина» — не предлагают украинцам ничего нового. По майданной традиции, это евроинтеграция (приносящая Украине одни убытки), «неуклонное движение в НАТО» (где открыто заявляют, что новых членов принимать не намерены), сотрудничество с МВФ и прочие прелести, влияние которых украинцы уже сполна опробовали на своей шкуре.

ОПЗЖ — единственная политсила на Украине, которая открыто призывает к восстановлению экономических связей с Россией при сохранении полной политической независимости. Причем не просто призывает, но и пытается договориться с руководством РФ о смягчении экономических санкций против украинских предприятий. Так, накануне один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук провел личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Медведчук первым заговорил о восстановлении экономического сотрудничества между Украиной и РФ, а также о частичной отмене санкций.

Медведчук напомнил — отношения между Киевом и Москвой сейчас «носят сложный характер», в том числе из-за санкций, введенных властями Украины при режиме Порошенко. Однако эти санкции гораздо больнее ударили по украинской промышленности, признал он. И сообщил, что к нему обратились десятки украинских промышленников — например, «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой», в состав которой входит более 240 предприятий Украины. А также представители целлюлозно-бумажной и винодельческой промышленности — все они просят Россию хотя бы частично снять экономические санкции.

«Фактически эти люди или сидят без работы, или влачат жалкое существование, которое не дает им возможности содержать семьи и обеспечивать себя. Я просил бы вас рассмотреть конкретные предложения, которые я подготовил», — сообщил Медведчук Владимиру Путину.

«Не мы вводили санкции. У меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях и были ориентированы на реализацию продукции в РФ, оказались в сложном положении. Вот это хочется, конечно, исправить, — заявил в ответ Владимир Путин. — Мы готовы к тому, чтобы эта ситуация была перевернута, и все с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Тем не менее готовиться к этому все равно нужно — когда-то, надеюсь, это произойдет».

Путин добавил, что готов начать работу по снятию санкций, о которых говорил Медведчук.

По мнению социологов, такие встречи с руководством РФ напрямую влияют на популярность ОПЗЖ и ее лидеров среди избирателей. Сколько бы местные «евроинтеграторы» ни говорили о перспективах вступления Украины в Евросоюз, большинство украинцев уже поняли, что им нагло лгут прямо в глаза. Даже недавний саммит Украина — ЕС вновь закончился без прорывов для Киева.

Европейцы отказались хоть немного увеличить квоты на поставку украинских товаров и продуктов питания в союз. Не хотят они и вводить с Украиной «технический безвиз», который бы давал право на работу ряду квалифицированных специалистов. Кроме того, в Евросоюзе вновь отказались признавать украинские производственные стандарты и сертификаты, намеренно затрудняя экономическое взаимодействие. То есть Украина в очередной раз ничего не добилась от ЕС в плане торговых приоритетов. И, скорее всего, не добьется в обозримом будущем.

На этом фоне единственным крупным партнером, готовым хотя бы частично восстановить торговые отношения с Украиной, остается Россия. Да, былого объема товарооборота, превышавшего 30 млрд долларов в год, уже не достичь, говорят экономисты. Но даже частичное снятие Россией своих торговых санкций помогло бы оживить десятки украинских предприятий, а также пополнить бюджет Украины. Но для того, чтобы это произошло, на руководящие роли в парламенте и кабмине должны прийти адекватные политики, большая часть из которых состоит в рядах ОПЗЖ. Кстати, согласно тому же опросу «Социального мониторинга», сегодня более 43% украинцев выступают за проведение досрочных выборов в парламент.

По мнению доктора социологических наук Павла Кутуева, провал мирного урегулирования в Донбассе — главная причина того, что рейтинги партии «Слуга народа» за год рекордно упали.

«Украинцы накануне местных выборов однозначно реагируют на полное отсутствие программы мира у власть имущих. Вот почему рейтинги правящей партии падают рекордными темпами — за полгода уровень поддержки «слуг» сократился в 1,5 раза — с 43% до 26%, — подчеркнул социолог. — В то же время среди украинских топ-политиков только глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук предлагает четкую «дорожную карту» мирного урегулирования в Донбассе. Поэтому вполне логично, что голоса избирателей перетекают от «Слуги народа» к партии Медведчука. Сегодня ОПЗЖ уже фактически сравнялась по рейтингу со «слугами», при этом она является лидером электоральных симпатий во многих ключевых областях Украины».

По словам социолога, 25 октября ОПЗЖ имеет прекрасные шансы выйти победителем из местных выборов. А интрига на юге и востоке Украины заключается лишь в том, с каким отрывом от «слуг» эта победа будет добыта.

«Данные опроса «Социального мониторинга» показали, что украинский избиратель нацелен на четкий поиск путей к миру в Донбассе, а также на улучшение социально-экономических условий в стране. Недавняя встреча Медведчука в Кремле наглядно показала, кто реально готов сделать первый шаг по «длинной дороге в тысячи ли» к миру, а кто — склонен только имитировать это движение», — заключил Павел Кутуев.

С ним в целом согласен киевский политтехнолог Владимир Третьяков.

«С приближением выборов и Зеленский, и «слуги народа» активно заговорили о мирном урегулировании в Донбассе, потому что явно проигрывают конкуренцию партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. В ходе нынешней избирательной кампании мне приходится много общаться с людьми в регионах, и я вижу, как меняются их настроения. Да, с приближением выборов 25 октября и президент, и часть его партии усилили мирную риторику. Но ведь за Зеленского и его команду люди голосовали из-за обещаний мира 1,5 года назад, а мира так и нет!» — подчеркнул эксперт.

По оценке Третьякова, массовый уход избирателей от «Слуги народа» к партии Медведчука превратился в серьезную проблему для режима Зеленского.

«Поэтому теперь при помощи информационных «вбросов» о том, что вот-вот, уже скоро будет новая встреча в «нормандском формате», Зеленский пытается затормозить уход избирателей. Но эти слова практически не достигают своей цели. Украинцы больше не верят в то, что он способен установить мир. Поэтому отток голосов от правящей партии к ОПЗЖ со временем превратится в настоящую электоральную катастрофу», — констатировал политтехнолог.

Третьяков уверен — среди избирателей все сильнее крепнет убеждение, что Зеленский пришел к власти на пустых обещаниях мира, а на посту главы государства всего за год превратился во «второго Порошенко».