Китайские ученые определили, какие мужчины склонны к изменам

Пекин, 8 октября. Ученые из Юго-Западного Университета Китая выяснили, какие мужчины чаще изменяют. Оказалось, что «ходят налево» мужчины с низким тембром голоса, пишет журнал Personality and Individual Differences.

Исследователи записали на аудио голоса 88 мужчин и 128 женщин в возрасте от 18 до 24 лет. Добровольцы также прошли опрос на тему отношений и измен.

Все участники тестирования были здоровы и не курили. Ученые проанализировали формы гортани и уровень тестостерона в организме испытуемых.

Они выяснили, что низкий тембр голоса мужчины более привлекательный для противоположного пола. Это связано с высоким уровнем тестостерона. Дамы подсознательно реагируют на такой голос, считая, что потомство от этого мужчины будет здоровым.

Мужчины с низким голосом почти не испытывают муки совести из-за своей неверности, они чаще изменяют. Опрос показал, что женщины тоже считают мужчин с низким тембром более склонными к изменам.

Китайские исследователи полагают, что стремление к измене зависит от количества тестостерона. Если его объем снижается, пропадает потребность в случайных связях.

Мужчины же с обычными голосами лучше вовлекаются в эмоциональные отношения. Они зависят от чувств своего партнера, им необязательно покорять новых женщин, чтобы чувствовать себя счастливыми.