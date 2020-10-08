Асад заявил, что главари террористов не дают завершить войну в Сирии

Дамаск, 8 октября. Война в Сирии не закончена, и главари террористов прикладывают усилия, чтобы она продолжалась как можно дольше, заявил президент САР Башар Асад в интервью РИА Новости.

По словам политика, пока террористы продолжают занимать некоторые районы Сирии и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончится.

«И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она продолжалась еще долгое время. Вот, что нам кажется», — подчеркнул он.

Напомним, война в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Асад попросил президента РФ Владимира Путина о содействии в борьбе с террористами. Активная фаза масштабной операции против боевиков, в которой принимали участие российские военные, продолжалась в течение двух лет.

За это время летчики ВКС РФ совершили более 44 тыс. боевых вылетов, уничтожив более 130 тыс. террористов. Были освобождены Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор. 88% территории САР снова перешло под контроль Дамаска.