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Асад рассказал о модернизации сирийской армии российским вооружением

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Асад рассказал о модернизации сирийской армии российским вооружением

Дамаск, 8 октября. Президент Сирии Башар Асад рассказал РИА Новости о модернизации армии арабской республики российским вооружением.

Глава государства напомнил, что Дамаск два года назад начал реализовывать план по модернизации армии. Асад подчеркнул, что этот процесс проведут в сотрудничестве с Минобороны России.

«Вот уже несколько десятилетий наша армия полностью опирается на российские вооружения», — добавил президент.

Напомним, что пять лет назад, 30 сентября 2015 года, Совет Федерации в ответ на официальное обращение Асада дал согласие на использование Вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике.

Итоги военной кампании в Сирии ранее подвел министр обороны РФ Сергей Шойгу. Задача, поставленная перед военными, по его словам, была полностью выполнена. Международная террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГ1 запрещено в РФ) в Сирии перестала существовать, ни один боевик не проник в Россию.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Источник: РИА Новости
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