На Украине рассказали, что стоит за военным соглашением Киева и Лондона

Сотрудничество Киева и Лондона в военно-технической сфере говорит об активизации противостояния между ЕС и Туманным Альбионом в завоевании влияния в континентальной Европе. Об этом ФАН заявил украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Соглашение Киева и Лондона

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес и министр обороны Украины Андрей Таран подписали меморандум об активизации сотрудничества между двумя странами в военной и военно-технической сфере. Об этом сообщил офис президента Украины.

Документ подписали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который находится с официальным визитом в Великобритании.

«Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов», — говорится в сообщении.

Особо подчеркивается, что это должно «существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации» совместных проектов в оборонной сфере, что «критически важно в условиях обострения ситуации в Черноморском регионе».

Битва за Европу

Как отметил Евгений Голышкин, такое развитие событий в сфере военно-технического сотрудничества между Великобританией и Украиной говорит об активизации противостояния между ЕС и Туманным Альбионом в завоевании влияния в континентальной Европе. Ранее о военно-техническом сотрудничестве, точнее, о его новом этапе заявляли США.

«Таким образом, эти страны показывают, что в урегулировании украинского кризиса и в частности войны в Донбассе у них есть свое видение развития ситуации. Они подчеркивают, что Украина — их вотчина, и «нормандский формат» не является незыблемой и авторитетной структурой в данном вопросе. Также такие инициативы говорят, что предоставлять Украине какую-то субъектность на международной арене у стран коллективного Запада нет желания. И каждый из крупных геополитических игроков ведет собственную политику на постсоветском пространстве», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению украинского политолога, такое кредитование крайне выгодно не Украине, а Великобритании, так как она будет загружать собственный военно-промышленный комплекс оборонными заказами. При этом Украина мало того что закупит устаревшую технику и оборудование, так еще и расплачиваться будет за него в течение десяти лет.

«Будет ли Украина активизировать боевые действия в Донбассе после получения первой конкретной помощи? Это зависит от намерений не Киева, а Вашингтона и Лондона. Как поведут себя Москва, Брюссель, Берлин и Париж, зависит от внутренних договоренностей по активизации «нормандского формата» и желания этих стран принудить Киев к выполнению Минских соглашений», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.