Школьница из Хакасии разбросала друзьям с балкона заначку родителей

Абакан, 8 октября. Десятилетняя школьница из Хакасии разбросала с балкона родительскую заначку, чтобы доказать друзьям, что ее семья не бедная. Об инциденте, который произошел в Саяногорске, стало известно KP.RU.

Пойти на отчаянный поступок девочку заставило хвастовство одноклассников, которые демонстрировали друг другу новые смартфоны. Сама же школьница не владеет гаджетами, поэтому показать друзьям ей было нечего. Из-за насмешек юная жительница Хакасии решила доказать детям, что у нее тоже есть деньги.

«У меня тоже денег много, тоже могу себе какой захочу смартфон купить», — заявила девочка.

Затем школьница пришла домой, достала из тайника накопленные родителями деньги и спросила их с балкона друзьям, стоящим внизу. Однако на этом она не остановилась. Так как родители не заметили пропажу сразу, девочка взяла еще денег и раздала их детям из соседних дворов.

Когда родители все узнали, выяснилось, что их дочь потратила 30 тысяч рублей. Для семьи это существенная сумма. Отец девочки обратился к участковому с просьбой найти раздаренные школьницей деньги, однако вернуть заначку вряд ли получится.

Комментируя эту историю, психолог Наталья Ясная объяснила поступок девочки потребностью в социализации — школьница увидела, что именно пользуется популярностью у сверстников, и тоже захотела обратить на себя внимание. Эксперт посоветовала родителям показать девочке, какой именно покупки лишилась семья из-за ее действий. Это, по словам психолога, поможет школьнице осознать последствия своего поступка.