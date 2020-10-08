Соседов заявил, что 71-летняя Пугачева лжет о любви к Галкину ради публики

Москва, 8 октября. Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что чувства 71-летней певицы Аллы Пугачевой к ее 44-летнему супругу шоумену Максиму Галкину — ложь. По его словам, примадонна говорит о любви к мужу ради публики и выгоды, в то время как у них никогда даже не было секса, пишет «Собеседник».

Ранее известный сексолог и психолог Елена Перелыгина заявила, что Галкин изменяет Пугачевой. Она предположила: чтобы утолить свои сексуальные потребности, юморист регулярно смотрит налево. Однако Соседов убежден, что это не так, поскольку интимной близости в паре никогда не было.

«Макс не может изменять Алле, потому что он никогда с ней в сексуальном плане не был. Как можно изменять тому, чего не было априори! Секс между Аллой и Максимом — это совершенно глупая тема. Здесь даже обсуждать нечего! У них не любовный, а деловой союз. Они вместе только потому, что им так выгодно», — объяснил он.

Соседов считает, что отношения между звездами — «чистая игра на публику».

«То, что говорит Алла, всерьез воспринимать нельзя. Если кто-то это делает, то он дурак полный! Со стороны Аллы только бла-бла-бла, все — ложь. Чистая игра на публику от пресыщенности. Ей нужно постоянно играть, изображать радость, устраивать шоу. Этому ее научил в свое время Стефанович. <…> Алла просто была хорошей ученицей. Все правила заучила и всю жизнь ими пользовалась. Эта игра ей хорошо удавалась!» — заявил критик.

Он резюмировал, что в возрасте Пугачевой женщины уже не думают об интимной близости и посоветовал узнать у одной из них о том, что их волнует на самом деле.

Недавно в своем Instagram Пугачева показала фото в черном платье с открытыми плечами, на котором покрасовалась в объятиях супруга.