Названа новая версия причин гибели морских животных у берегов Камчатки

Москва, 8 октября. Анализ данных с российских и европейских спутников позволил специалистам назвать новую версию причин гибели морских животных на Камчатке, сообщил ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В качестве возможной причины экологической катастрофы на Камчатке рассматривается сочетание двух факторов, указал собеседник агентства. Речь идет о росте выброса материалов из района вулкана Козельский по реке Налычева и выбросе веществ со дна океана в Авачинском заливе.

По словам источника, пик переноса рекой Налычева в акваторию залива неустановленных веществ со склонов вулкана был зафиксирован спутником в начале сентября. До этого наблюдалась серия подводных землетрясений с максимальной магнитудой 4,7.

«Предполагается, что землетрясения спровоцировали перенос рекой материалов со стороны вулкана», — пояснил он.

О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных стало известно в начале октября, пишет «ФедералПресс». Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три причины загрязнения воды на побережье Тихого океана. Среди версий есть техногенное загрязнение, отметил НСН.