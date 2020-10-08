Волочкова показала фото жениха в полный рост

Москва, 8 октября. Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала своего возлюбленного. Фото опубликовано в Instagram звезды.

Бывшая прима Большого театра продолжает интриговать поклонников. Она не раскрывает личности жениха, но регулярно показывает фото с ним.

На этот раз влюбленная пара провела время в уютной домашней обстановке возле камина.

«Огонь любви», — коротко подписала снимок Волочкова.

На фото балерина в удобном желтом худи и тапочках с цветами. За ее спиной лицом к очагу стоит мужчина — на нем светлая футболка и джинсы.

Судя по фотографии, жених Волочковой немного выше нее. Рост балерины — 1 метров 68 сантиметров. Мужчина спортивного телосложения, темно русыми волосами.

За 10 часов публикация собрала более 8 тысяч лайков. Поклонники внимательно следят за личной жизнью балерины, но лишены возможности комментировать ее посты.

Ранее Волочкова упрекнула подписчиков, что они суют нос в ее дела. Она заявила, что «счастье любит тишину». По словам балерины, она очень счастлива со своим новым избранником.