Молодой актер погиб, как дочь Конкина, в бассейне на севере Москвы

Москва, 8 октября. Молодой актер Ренат Кафиятуллин утонул в бассейне на севере Москвы, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Несчастный случай напоминает недавнюю трагическую смерть дочери звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина.

По факту смерти Кафиятуллина начата доследственная проверка, уточнил источник. В настоящее время установлено, что накануне вечером актер находился в бассейне на Ангарской улице. Внезапно он потерял сознание, сотрудники бассейна пытались оказать ему первую помощь, но мужчину не удалось спасти. Кафиятуллину было 26 лет.

Ренат был выпускником Института современного искусства, работал в молодежном театре Вячеслава Спесивцева, исполнял роли Порфирия Петровича в спектакле «Преступление и наказание», Аркадия Кирсанова в постановке «Отцы и дети» и Добчинского в «Ревизоре».

София Конкина погибла в бассейне 23 сентября. Девушку успели доставить в Боткинскую больницу и поместили в реанимацию, но в ночь на 24 сентября девушка скончалась. Убитый горем Владимир Конкин винит в смерти дочери ее молодого человека Михаила Серова.