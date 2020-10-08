Асмус потеряла роль в спектакле «Гамлет»

Москва, 8 октября. Из-за решения режиссера театра имени Ермоловой Олега Меньшикова актриса театра и кино Кристина Асмус потеряла роль в культовом спектакле «Гамлет», о чем сообщила на своей странице в Instagram.

«Гамлет», в котором Асмус исполняла роль Офелии в паре с главным героем Александром Петровым, последний раз в этом сезоне будет показан 8 октября. Сама артистка назвала спектакль самым «хитовым» и «гастрольным», вспомнила, как билеты на него разлетались в первые два дня продаж.

«Много всего было на «Гамлете». Я его и на 9-м месяце беременности репетировала, и премьеру сыграла через две недели после родов. И с высокой температурой играла, и после сложнейшей операции на колено. И вбегала в театр за минуту до начала, и потрясающий День рождения отметила на спектакле в прошлом году. И на гастролях ходили в бар болеть за сборную России по футбол», — с теплом написала актриса о своем участии в знаменитой постановке.

Асмус отметила, что сюжет «Гамлета» вряд ли когда-нибудь потеряет свою актуальность, но полностью солидарна с решением Меньшикова о снятии спектакля с репертуара театра. Знаменитость считает, что «в хорошем тонусе» театральные постановки находятся около пяти лет, потом же начинают надоедать и зрителю, и актерам.

Актриса пригласила всех поклонников легендарного представления взглянуть на него в их исполнении в последний раз, причем в новом формате. Последний спектакль театр имени Ермоловой превратит в настоящее шоу с камерами, проекциями и микрофонами.

Ранее Кристина Асмус поделилась с подписчиками другой проблемой — резко появившимися проблемами с кожей. По словам звезды, она трепетно относится к своему здоровью, и подобные проблемы являются для нее настоящей катастрофой.