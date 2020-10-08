Авиация США вторые сутки ищет «пропавшую» подлодку России у берегов Кипра

Никосия, 8 октября. Американские военные вторые сутки пытаются найти «пропавшую» российскую подводную лодку у берегов Кипра. Об этом сообщает Avia.pro.

Судьба по меньшей мере одного вооруженного крылатыми ракетами корабля РФ оказалась неизвестной американцам после того, как Россия провела широкомасштабные учения у берегов Сирии. Однако США завладели информацией о примерной зоне нахождения «пропавшей» подлодки и уже вторые сутки не оставляют попыток ее найти. Определить точное местоположение корабля не представляется возможным.

Поиск осуществляется с помощью американского военного вертолета и противолодочного военного самолета. На них обследуют небольшой район Средиземного моря к югу от Кипра. Предпринять что-либо против подлодки РФ США не могут, поскольку российский флот находится в данной зоне на законных основаниях.

По некоторым данным, Вашингтон обеспокоился присутствием подлодки из-за отправки военных кораблей НАТО на Кипр. Учитывая это обстоятельство, можно понять, что присутствие здесь российской субмарины с крылатыми ракетами не входило в планы Североатлантического альянса. Особенно на фоне охлаждения отношений между двумя сторонами.

Ранее сообщалось, что США обеспокоились возможностями российского подводного флота после его модернизации. Теперь американские ВМС проводят учения в Атлантике и переориентируются на подготовку к подводной войне.

Российский военный эксперт Василий Дандыкин подробно рассказывал о разрыве, образовавшемся между военно-морскими флотами России и США. По его словам, Западу в этом направлении придется догонять РФ.