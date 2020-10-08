Возможный трубоукладчик СП-2 остановился вблизи Калининградской области

Калининград, 8 октября. Судно «Академик Черский», которое, возможно, будут использовать при достройке газопровода «Северный поток — 2», остановилось у берегов Калининградской области. Об этом говорят данные портала Marine Traffic.

1 сентября «Академик Черский» вышел из немецкого порта Мукран, в котором находятся трубы для строительства «Северного потока — 2». Там судно находилось с мая 2020 года.

Согласно маршруту, трубоукладчик должен был зайти в порт Калининграда еще 7 октября. Однако на пути к точке назначения судно замедлило ход и остановилось напротив Куршской косы. Актуальный статус «Академика Черского» — ограниченная маневренность.

Напомним, ранее в строительстве «Северного потока — 2» были задействованы иностранные суда, однако санкции США вынудили некоторых партнеров РФ отказаться от участия в проекте. При этом газопровод по-прежнему пользуется поддержкой властей ФРГ. Сейчас «Северный поток — 2» готов на 94%.