Психолог объяснила, как перестать «заедать» проблемы

Москва, 8 октября. Переедание или нездоровое увлечение диетами нередки в современном мире. Специалист по пищевым расстройствам, психолог Варвара Зародина объяснила в интервью радио Sputnik, как перестать «заедать» проблемы и получать удовольствие от еды.

По ее словам, причина переедания зачастую кроется в детстве. Еда связана с разрядкой психоэмоционального напряжения. Она может ослаблять боль, чувство разочарования и утраты.

«Еда — это компенсация неудовлетворенных потребностей; когда мы не понимаем, чего хотим, самое простое — пойти поесть. Опять же, это награда, поощрение себя», — указала психолог.

Зародина подчеркнула, что еда помогает лишь переключиться на время, но не решить проблему. Для того, чтобы выбраться из порочного круга, нужно обсудить волнующие вопросы со специалистом, добавила она.

Психолог указала и на другую крайность — постоянные диеты, попытки улучшить свой внешний вид, которым не видно конца. Такое поведение, по словам Зародиной, также является психологической проблемой, требующей обращения к специалисту.

Эксперт подчеркнула, что есть нужно в умеренных количествах, при этом вкусно, красиво и полезно.

«Пища — это источник удовольствия, от этого никуда не деться. Нужно стремиться, чтобы это был не единственный источник удовольствия», — заключила она.

«Ридус» ранее назвал продукты, богатые полезными для глаз веществами. Для сохранения здорового зрения важны не только регулярные осмотры у офтальмолога, профилактические меры, упражнения, но и правильное питание. Избежать проблем помогут орехи, рыба, зелень, батат и говядина.