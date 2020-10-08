Sohu назвало Су-35 самым привлекательным истребителем на мировом рынке

Москва, 8 октября. Вооружение российского истребителя Су-35 делает его одним из самых привлекательных военных товаров на мировом рынке, пишет китайское издание Sohu.

Су-35 остается самым продвинутым на вооружении России многоцелевым истребителем поколения 4++. Аналитики напомнили о способности истребителя применять самое современное российское авиационное оружие, отметил «ПолитЭксперт», который перевел статью китайских специалистов.

Например, недавно был показан Минобороны РФ видеоролик, на котором Су-35 запустил крупную ракету, которая, как пишут СМИ, является снарядом класса «воздух-воздух» Р-37М. Более того, истребитель может нести до четырех Р-37М.

Впрочем, Р-37М — не единственная перспективная российская ракета. Также есть КС-172 класса «воздух-воздух» сверхбольшой дальности, разрабатываемая НПО «Новатор».