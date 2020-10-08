Врач заявил, что Навального могли вылечить в омской клинике

Омск, 8 октября. Омские врачи могли вылечить блогера Алексея Навального, положительного эффекта, вероятно, удалось бы добиться на пятые–седьмые сутки. Об этом заявил РИА Новости главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев.

Омские врачи подвели итоги 42 часов пребывания блогера в местной больнице, откуда его по просьбе родных перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

«<…> На самом деле, если все будет развиваться благополучно, без каких-то форс-мажоров, то можно было бы достичь положительного эффекта, наверно, на пятые–шестые–седьмые сутки», — сказал Сабаев.

По его словам, пациент примерно через неделю лечения должен был бы прийти в сознание.

Навальному стало плохо в августе на борту самолета, следовавшего в Москву из Томска. Лайнер в срочном порядке посадили в Омске, где врачи провели все необходимые исследования и стали бороться за жизнь пациента.

Однако родные Навального потребовали его перевода в клинику «Шарите» в Берлине. После того, как основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК признан иноагентом), перевезли в ФРГ, специалисты лаборатории бундесвера объявили, что его якобы отравили веществом группы «Новичок». Однако Германия, несмотря на многочисленные запросы, до сих пор не передала России данные, на которых основывала свое утверждение.

При этом в расследовании издания «Правда.ру» в качестве потенциальной отравительницы Навального фигурирует Мария Певчих, поскольку она находилась рядом с ним на протяжении поездки по Сибири. Девушка имела полный доступ к личным вещам блогера и точно знала, какими из них он будет пользоваться.