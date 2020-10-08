Длина пятна загрязнения у берегов Камчатки составила 40 километров

Владивосток, 8 октября. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) исследовали область поражения у берегов Камчатки и обнаружили пятно загрязнения длиной около 40 километров от бухты Спасения до бухты Лиственничной. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На второй день экспедиции на Камчатку исследователи ДВФУ на вертолете облетели прибрежные акватории от севера Халактырского пляжа до бухты Лиственничная. С воздуха они провели аэросъемку полосы загрязнения веществом неизвестного происхождения.

«Оно (загрязнение. — Прим. ФАН) хорошо различимо благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка. Во время облета удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 км по прямой)», — говорится в сообщении.

Ширина полосы загрязнения, по оценкам ученых, варьируется от 30 до 100 метров от берега. Она имеет четкие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении.

«Если ранее предполагалось, что полоса заражения ограничивается Халактырским пляжем, то нынешний облет показал, что она, не уменьшаясь в размерах, перемещается течениями в южном направлении. Если интенсивность и скорость переноса вещества не изменится, оно может смещаться дальше на юг, в сторону Курильской гряды», — отметил Кирилл Винников, заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов.

Исследователям также удалось взять пробы воды и выброшенных штормом биологических образцов в кутовой части бухты Опасной, расположенной на 20 км южнее от Авачинской губы. Полученные образцы уже в четверг, 8 октября, направят во Владивосток для изучения в лабораториях ДВФУ и ДВО РАН.

В ближайшее время специалисты ДВФУ планируют организовать морскую экспедицию вдоль всего Юго-Восточного побережья Камчатки.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что наличие токсинов в воздухе и воде у побережья Камчатки, где произошел массовый выброс на берег морских животных, не зафиксировано, а уровень радиации в этой зоне находится в норме.

Научный руководитель института океанологии РАН Роберт Нигматулин назвал сроки восстановления экосистемы загрязненной на Камчатке акватории.