Модель известного бренда снялась полностью голой и взбудоражила поклонников

Лос-Анджелес, 8 октября. Модель известного бренда Fashion Nova Паулин Танто взбудоражила поклонников новым откровенным снимком в Instagram. На фото 25-летняя девушка предстала перед фанатами полностью голой.

На снимке Танто лежит на кровати на животе. Судя по всему, модель сфотографировала себя на смартфон в зеркале.

«Дождливый день, уютный день», — подписала снимок девушка.

Фото привело поклонников Танто в восторг. За день пост модели набрал почти 360 тысяч лайков. Кроме того, восхищенные подписчики буквально завалили девушку комплиментами.

«Ты — девушка из снов», — написала thevieuxromance.

«Красивая и удивительная! Совершенство», — прокомментировал catmadnus.

«Пусть дождь идет ведрами, детка… Мы здесь надолго», — пошутил raymanr10.

«Прекрасная и горячая», — восхитился victorlondon2020.

«Самая лучшая красотка в мире!» — сделал комплимент модели andrew_cerasuolo.

«Боже мой, что за сногсшибательная женщина! Феноменальное тело и дивные формы», — оставил комментарий один из пользователей Instagram.

Отметим, что Паулин Танто регулярно радует поклонников пикантными снимками. Также откровенные фото часто появляются на странице бренда, с которым сотрудничает модель. Недавно в аккаунте марки Fashion Nova компания представила новый купальник, который показался пользователям соцсети постыдно маленьким.