В России могут запретить концерты в кафе и барах до конца года

Москва, 8 октября. Проведение концертов в кафе, барах и ресторанах может оказаться под запретом в России до конца года на фоне роста числа случаев коронавируса. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров в письме на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщает RT.

В документе парламентарий отметил, что после снятия карантинных ограничений, которые вводились в нашей стране весной, многие заведения начали приглашать к себе музыкантов и организовывать выступления.

«В итоге в небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, создаются условия, лишь способствующие распространению инфекции», — подчеркнул Федоров.

Депутат попросил главу Роспотребнадзора на фоне ежедневного прироста случаев COVID-19 рассмотреть целесообразность запрета музыкальных концертов в помещениях заведений общепита до конца 2020 года.

Ранее представители агентств рассказали, когда в России возобновятся крупные концерты иностранных звезд. По словам участников рынка, ждать подобных выступлений раньше мая следующего года не стоит. Также агентства пожаловались, что в условиях пандемии концертный бизнес практически остановился.