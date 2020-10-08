Sohu заявило, что смертельное сочетание нового оружия на Су-57 напряжет США

Москва, 8 октября. Новости о российских истребителях Су-57 сильно расстроят американских военных и разработчиков F-22 и F-35, заявило китайское издание Sohu.

В СМИ просочилась информация, что Су-57 получат новое оружие, созданное на базе ракеты класса «воздух-воздух» Р-77 (по классификации НАТО «Гадюка»). Китайские эксперты считают, что такая новость явно не порадует американских военных, поскольку новое оружие значительно расширит возможности российских истребителей, говорится в статье китайского издания, перевод которой предоставила «ПолитРоссия».

«Новые российские разработки могут обеспокоить разработчиков и государства, эксплуатирующие истребители-невидимки пятого поколения F-35, производимые в Соединенных Штатах», — пишет китайское издание.

Как отметили аналитики, Су-57 получит не только следующее поколение ракет «Гадюка», но и гиперзвуковые Х-47М2 «Кинжал». Таким образом, у российского самолета будет мощное сочетание, которое станет проблемой для Запад.