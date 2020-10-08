Эксперты назвали главные правила варки вкусного картофеля

Москва, 8 октября. Несмотря на простоту операции, многие люди неправильно варят картофель. Часто люди заливают его холодной водой, что в корне неверно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польское издание Wirtualna Polska.

По словам специалистов, если картофель заливать при варке холодной водой, он теряет большую часть питательных веществ. Поэтому правильнее будет положить сырой картофель уже в кипящую воду и после посолить ее. В таком случае картофель должен стать более мягким.

Если картофель молодой, его также следует опускать в кипяток и варить более 15 минут. Старый же лучше всего готовить в мундире, поскольку масса полезных веществ содержится именно под кожурой. Стоит отметить, что корнеплод содержит в себе витамин C, магний, кальций, железо, марганец, йод, натрий, серу.

При приготовлении картофеля на пюре его советуют порезать на небольшие куски. Так он сварится быстрее. В воду же можно добавить молоко, сливочное масло и лук. Это придаст блюду дополнительный вкус.

Овощи являются не только полезной добавкой к рациону. Однако они также могут стать и опасным ядом для человеческого организма и привести к сильному отравлению. Об этом ранее рассказала диетолог Елена Соломатина.