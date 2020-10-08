Бывшая возлюбленная Тимати порадовала поклонников глубоким декольте

Москва, 8 октября. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова порадовала поклонников новым коротким видео в Instagram Stories. Девушка продемонстрировала подписчикам глубокое декольте.

На коротком boomerang-видео Решетова предстала перед фанатами в темно-синем наряде с широкой полоской ткани на шее. Ткань в районе бюста модели скреплена чем-то похожим на булавку с жемчужинами на концах. Создается впечатление, что грудь Решетовой вот-вот выскочит из декольте. Видимо, чтобы не скрывать свои прелести, девушка собрала волосы в тугой хвост.

Напомним, после разрыва с Тимати Решетова воспитывает его маленького сына Ратмира. Модель отмечала, что продолжает близко общаться с бывшим возлюбленным и после расставания, так как у них есть много общих дел. При этом Решетова выразила сожаление, что они с Тимати разошлись почти сразу после рождения ребенка.

Ранее экс-возлюбленная рэпера пожаловалась подписчикам на сложный характер маленького Ратмира. По словам модели, сын хочет занять место главного человека в доме и не дает ей заниматься своими делами, проявляя требовательность. Тимати прокомментировал пост Решетовой о мальчике, написав, что «от осинки не родятся апельсинки». Подписчики модели так и не поняли, на чей именно характер намекал рэп-исполнитель — на свой или на бывшей возлюбленной.