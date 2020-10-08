Тимати показал новую «любовь»

Москва, 8 октября. Российский рэпер Тимати показал свою «любовь». В своем профиле в Instagram он опубликовал видео игр с домашним тигром.

Тигра Тимати завел себе еще в начале лета. Музыкант назвал его Рони и сообщил, что он не будет жить в его квартире. Для дикого зверя отведено специальное место за городом с огромной территорией.

Уже прошло несколько месяцев, и тигр серьезно подрос. Тимати нежится на кровати со своим питомцем, обнимая и целуя его.

Поклонники Тимати были не в восторге от такой забавы исполнителя и даже осудили рэпера за прихоть.

«Любовь до поры до времени... Не надо забывать, что это животное-хищник», — предупредила svionova123sv об опасности.

«Бред. Это дикое животное, которое хочет быть свободным, а не на поводке. Но до тебя все равно это не дойдет. Свои интересы превыше всего, конечно же», — резко ответила на игры Тимати a_n_n_u_s_h_k_a_17.

«Не мучайте его, — призвала ludmatik. — Мне жалко тигра. Он зверь свободы и природы, не издевайтесь над ним».

Некоторые фанаты Тимати шутливо высказались об играх с новой «любовью» артиста, отметив, что исполнитель променял Анастасию Решетову бывшую возлюбленную свою – на тигра.