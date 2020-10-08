Омский токсиколог назвал возможные причины инцидента с Навальным

Омск, 8 октября. Ухудшение самочувствия блогера Алексея Навального могло быть вызвано несоблюдением диеты или употреблением алкоголя. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук Александр Сабаев.

По мнению специалиста, способствующим этому фактором могло стать также соблюдение или наоборот несоблюдение диеты.

«Это и фактор алиментарный, то есть факторы питания и факторы возможного употребления алкогольных напитков. Это фактор несоблюдения диеты, либо ведение каких-то диет. Основные причины, как правило, именно эти», — сказал Сабаев.

Он также обратил внимание, что метаболические нарушения были. Это подтверждено лабораторными тестами. Предположительно, пациент пережил дисфункцию поджелудочной железы. Это спровоцировало резкие колебания сахара, однако по прибытию блогера в клинику врачам удалось вовремя стабилизировать ситуацию, объясняет Сабаев.