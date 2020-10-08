Создателей вакцины от COVID-19 предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

Москва, 8 октября. Российских ученых, разработавших первую в мире вакцину против коронавируса, следует выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году, заявили РИА Новости в комитете Государственной думы по охране здоровья.

Заместитель главы комитета Леонид Огуль отметил, что речь идет о научном открытии, масштаб которого трудно переоценить, поскольку оно послужит на благо всего человечества. По его мнению, изобретение вакцины против COVID-19 — настоящий прорыв в области науки и медицины.

«Я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом», — сказал парламентарий.

Член думского комитета Борис Менделевич считает, что сотрудники Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которые работали над вакциной, достойны выдвижения на Нобелевскую премию.

«Вакцина от COVID-19 — это действительно мировой прорыв. В случае доказанной эффективности она сможет сохранить жизни и уберечь от нежелательных последствий здоровье миллионов людей по всему миру. Считаю, создатели вакцины достойны быть, как минимум, претендовать на Нобелевскую премию», — сказал Менделевич.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину против коронавируса в августе. Препарат получил название «Спутник V», указала Deita.ru. Как отметил НСН, вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.