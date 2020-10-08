Выплаты для соцработников в пандемию будут продлены

Москва, 8 октября. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект распоряжения, согласно которому период выплат за особые условия труда работников социальных учреждений в период пандемии коронавирусной инфекции будет продлен. Финансовая поддержка будет оказываться до 15 ноября текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, выплаты будут продлены сотрудникам интернатов для пожилых и инвалидов. В проекте постановления также уточняется, что для продления финансовой поддержки в 2020 году Минтруду потребуется выделение средств из резервного фонда правительства на сумму около 2,85 млрд рублей.

При этом ранее данная мера финансовой поддержки уже продлевалась до 15 октября.Тогда Минтруд требовал выделить 1,9 млрд рублей. В министерстве отмечают, что в отдельных субъектах РФ наблюдается нехватка средств для осуществления выплат стимулирующего характера.

Напомним, на данный момент доплаты получают врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи и другие сотрудники, участвующие в лечении пациентов с коронавирусом.

Так, врачам, лечащих больных с коронавирусной инфекцией, выплачивают дополнительно по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, сотрудникам скорой помощи — по 25 тысяч рублей.