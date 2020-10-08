Степанакерт, 8 октября. Несколько взрывов прогремело в Степанакерте, сообщило РИА Новости.

Звуки взрыва слышались около 05.00 по местному времени. В это же время карабахские власти включили сирену воздушной тревоги, она звучала около 15 минут.

Обострение нагорнокарабахского конфликта произошло в конце сентября. Ереван и Баку обменялись обвинениями в начале боевых действий, что спровоцировало обострение ситуации, пишет Infox.ru. Россия и ряд других государств призвали стороны конфликта прекратить огонь и приступить к мирному урегулированию ситуации, указала Deita.ru.