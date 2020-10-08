Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Sohu заявило, что США осторожничают в отношениях с Россией из-за страха

56
0 Оставить комментарий

Sohu заявило, что США осторожничают в отношениях с Россией из-за страха

Москва, 8 октября. Соединенные Штаты, которые пытаются выглядеть смелее, чем есть на самом деле, боятся пересекать черту в отношениях с Россией, считают китайские аналитики Sohu.

ВМС США любят показывать мощь перед оппонентами, поэтому отправляют свои корабли как можно ближе к границам конкурентов и «играют мускулами» у них на глазах. В эти моменты американцы нагло прикрываются международными правилами судоходства, а также грозят проблемами всем тем, кто пытается их остановиться. С кем Соединенные Штаты пытаются обходиться с максимальной осторожностью — это с Россией, считают аналитики, чьи слова перевела «ПолитРоссия».

Sohu заявило, что США осторожничают в отношениях с Россией из-за страха

Некоторое время назад Россия сделала жесткое предупреждение иностранным военным. Если они пересекут территориальные воды России, то последняя оставляет за собой право открыть огонь на поражение по нарушителям. В ответ американцы в свойственной для себя манере заявили, что не будут отказываться от свободного судоходства. Американские военные корабли продолжат совершать походы в Черное море и при необходимости попытаются дать отпор всем мешающим им, отметило издание.

«ВМФ России и ВМС США продемонстрировали жесткую позицию касаемо свободного судоходства и защиты своих границ», — подчеркнули аналитики.

По их мнению, американцы пытаются на публике выглядеть куда более смело, чем на самом деле. При этом в отношениях с Россией США боятся пересечь черту, что не удивительно. Российская армия опережает западных коллег в сфере атомных подлодок и гиперзвукового оружия.

Источник: Sohu
Новости партнеров