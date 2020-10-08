Sohu заявило, что США осторожничают в отношениях с Россией из-за страха

Москва, 8 октября. Соединенные Штаты, которые пытаются выглядеть смелее, чем есть на самом деле, боятся пересекать черту в отношениях с Россией, считают китайские аналитики Sohu.

ВМС США любят показывать мощь перед оппонентами, поэтому отправляют свои корабли как можно ближе к границам конкурентов и «играют мускулами» у них на глазах. В эти моменты американцы нагло прикрываются международными правилами судоходства, а также грозят проблемами всем тем, кто пытается их остановиться. С кем Соединенные Штаты пытаются обходиться с максимальной осторожностью — это с Россией, считают аналитики, чьи слова перевела «ПолитРоссия».

Некоторое время назад Россия сделала жесткое предупреждение иностранным военным. Если они пересекут территориальные воды России, то последняя оставляет за собой право открыть огонь на поражение по нарушителям. В ответ американцы в свойственной для себя манере заявили, что не будут отказываться от свободного судоходства. Американские военные корабли продолжат совершать походы в Черное море и при необходимости попытаются дать отпор всем мешающим им, отметило издание.

«ВМФ России и ВМС США продемонстрировали жесткую позицию касаемо свободного судоходства и защиты своих границ», — подчеркнули аналитики.

По их мнению, американцы пытаются на публике выглядеть куда более смело, чем на самом деле. При этом в отношениях с Россией США боятся пересечь черту, что не удивительно. Российская армия опережает западных коллег в сфере атомных подлодок и гиперзвукового оружия.