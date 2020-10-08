Нагрузка в российских школах ввела в ступор шведскую журналистку

Москва, 8 октября. Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен пожаловалась на слишком большие по ее мнению нагрузки в российских школах. Со слов своих знакомых она заявила, что русским детям задают очень много домашних заданий, к выполнению которых даже приходится привлекать чужих людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в шведском издании Dagens Nyheter.

«Одна моя московская подруга рассказывала, что некоторые бабушки в их районе даже подрабатывают выполнением школьных домашних заданий», — уверяет своих читателей Лаурен.

Также автора статьи ввело в ступор то, что на осень школьникам якобы задают собирать поделки из шишек и природных материалов. В результате местные бабушки «моментально производят целые наборы шишечных животных и по дешевке продают их родителям», уверяет журналистка.

Автор статьи считает, что школы в России взваливают на семьи огромную ношу, которая приводит к всеобъемлющему контролю. Кроме того, учеба из добровольного процесса превращается в то, что ребенок с самого начала обретает страх совершить ошибку. Однако именно шибки являются необъемлемой частью учебного процесса, уверяет Лаурен.

Напомним, ранее иностранные издания со всех концов света по достоинству оценили традиционный петербургский праздник выпускников «Алые паруса». Журналисты отметили «впечатляющий фейерверк», осветивший белые ночи в честь конца учебного года. Кроме того, индонезийский телеканал KOMPAS.TV также обратил внимание на уникальный праздник. Издания из Великобритании и Турции удивились тому факту, что «Алые паруса» были проведены в условиях распространения коронавируса и с соблюдением всех мер безопасности.