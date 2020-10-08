Названы расходы на лечение Трампа от коронавируса

Москва, 8 октября. Лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса обошлось более чем в 100 тысяч долларов, пишет The New York Times.

Издание напоминает, что Трамп прилетел в госпиталь на вертолете, провел там три дня, после чего вернулся в Белый дом тем же способом.

«Он сдал большое число анализов на коронавирус, получал кислород, стероиды и экспериментальное лечение антителами. Для того, кто не является президентом, это обошлось бы более чем в 100 тысяч долларов в условиях американской системы здравоохранения», — утверждает автор статьи.

По его данным, один лишь полет в госпиталь и обратно на вертолете мог обойтись примерно в 40 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Трамп скрыл первый положительный результат своего теста на коронавирус. О своей болезни он публично объявил в прошлую пятницу. Как писали американские СМИ, к этому времени он уже почти сутки знал, что заболел коронавирусной инфекцией, но попросил советников никому не сообщать об этом до второго положительного результата своего теста.

После трех дней, проведенных в госпитале ВМС США в окрестностях Вашингтона Трамп выписался, у него выявили антитела к коронавирусу. По данным врачей, у президента не наблюдается никаких симптомов, но его жизненные показатели остались в секрете, хотя раньше медики рассказывали о них прессе.

Накануне в интервью Федеральному агентству новостей политолог Владимир Брутер предположил, что «быстрое выздоровление» Трампа от коронавируса может свидетельствовать о симуляции им опасного заболевания.