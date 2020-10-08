Аналитики обратили внимание на необычную реакцию РФ на британский эсминец

Пекин, 8 октября. Несколько дней назад Великобритания направила один из своих кораблей в акваторию Черного моря. Реакция Вооруженных сил РФ не заставила себя долго ждать. Однако действия, которые предприняли российские военные, оказались весьма необычны. Об этом сообщает издание «ПолитРоссия» со ссылкой на китайский портал Sohu.

«В Черное море неожиданно ворвался британский миноносец Type 45. Морские и военно-воздушные силы Черноморского флота России были немедленно отправлены наблюдать за его маневрами», — пояснили аналитики.

При этом специалисты обращают внимание, что обычно ответные действия РФ приводят к тому, что западные военные стараются как можно быстрее покинуть «задний двор» России. Однако на этот раз Москва подготовила Великобритании совсем нестандартную встречу.

Российские военные ограничились лишь наблюдением за действиями британского эсминца. По мнению экспертов КНР, Москва тестирует различные варианты сдерживания оппонентов.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отечественные системы противодействия беспилотников превосходят западные аналоги. Он напомнил, что в Сирии были моменты, когда возле российских позиций пролетали БПЛА террористов. При этом пуски по целям противника производились из Национального центра управления обороной в Москве.