Москва, 8 октября. Бой между российскими танками, состоящими на вооружении Индии, и боевыми машинами Китая закончится в пользу Нью-Дели, пишет издание The National Interest.

Специалисты отмечают, что территории в районе Ладакх к востоку от Кашмира, из-за которых ведется многолетний спор между Индией и Китаем, вполне пригодны для использования тяжелой бронетехники, несмотря на большие высоты и экстремальные перепады температур. Зимой воздух здесь остывает до 35 градусов ниже ноля, в сочетании с сильными ветрами это создает действительно жестокие условиях для обеих сторон конфликта.

Индия приступила к развертыванию в Ладакхе около 50 тысяч военнослужащих с тяжелым вооружением, включая танки российского производства Т-72 и Т-90 со специальным топливом, предназначенным для использования в условиях низких температур. По мнению экспертов, легкие китайские танки Type 15, развернутые вдоль границы с Индией, в этих условиях окажутся неспособными противостоять технике, закупленной в РФ.

Малый вес делает боевые машины КНР оптимальными для использования в горных условиях, но 105-миллиметровое орудие едва ли будет способно эффективно поражать броню Т-72 и Т-90.

Эксперты утверждают, что ставка Нью-Дели на более тяжелые машины выглядит логично. В столкновении с китайскими танками в условиях Ладакха поле боя останется за бронетехникой российского производства. Издание подчеркивает, что это лишь теоретические выкладки, поскольку окончательное преимущество одной из сторон будет зависеть от множества разных факторов.

Ранее телеканал «360» сообщил, что 7 октября Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету «Циркон», которая была запущена с борта фрегата «Адмирал Горшков».