Бархатный сезон продлится на российских курортах до следующей недели

Москва, 8 октября. Бархатный сезон на российских курортах продолжится как минимум до начала-середины следующей недели. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Температура воды будет в районе 20–23 градусов тепла. Например, в Анапе, Феодосии, Алуште, Ялте — 22 градуса, в Геленджике, Туапсе, Сочи — 23 градуса.

Единственное, что может омрачить отдых туристам в ближайшие дни, — усиление ветра. По словам синоптика, местами порывы ветра могут достигать 20 м/с.